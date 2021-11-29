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وزير الإسكان يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

10:28 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
وزير الإسكان يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

جانب من الاجتماع

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، وذلك بحضور وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والمالية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وفى بداية الاجتماع، عبر الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إنه سبق له العمل بالهيئة قبل 30 عاما، كما تقدم بالشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الجهد المبذول فى تنمية قطاع السياحة، والذى بدوره تمنى التوفيق لوزير الإسكان فى رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة إيجاد نوع من المرونة فى نشاط التنمية السياحية، حيث إنه نشاط حساس جداً للتقلبات، ولذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، من أجل تعظيم العائد التنموي من النشاط السياحي، والعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، من أجل مواصلة النقلة الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، فى النشاط السياحي بمصر.

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