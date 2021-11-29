وزير الزراعة يبحث مع اتحاد النحالين كيفية النهوض بصناعة عسل النحل

أول مدينة تدخلها وأول عداد.. ماذا نعرف عن قصة الكهرباء في مصر؟

(مصراوي):

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الدولة بالنهوض بصناعة عسل النحل، بكافة عناصرها للحفاظ على ريادة مصر في إنتاج العسل مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وأيضا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال إنشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع عدد من أعضاء اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل لبحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين.

وقال القصير، إن النهوض بصناعة عسل النحل له فوائد كثيرة صحية واقتصادية وبيئية فضلا عن توفير فرص عمل، ‏بالإضافة إلى فتح آفاق كبيرة أمام صادرات مصر من العسل لجلب العملة الصعبة.

من جانبه، استعرض محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إمكانيات المحافظة في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية اللازمة لتربية النحل وأيضا التسهيلات وحزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد للاسراع بعجلة التنمية هناك.

ودعا ‏الزملوط، منتجي عسل النحل إلى زيارة الوادي الجديد للتعرف على إمكانيات المحافظة في هذا المجال واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع بالتعاون مع وزارة الزراعة ‏للبدء في إنشاء المناحل.. مشيرا إلى أن الظروف البيئية في المحافظة تسهم في إنتاج أجود انواع العسل للسوق المحلي والتصدير.

من جهتهم، أشاد أعضاء اتحاد النحالين ومنتجي عسل النحل بلقاء وزير الزراعة واهتمامه بالنهوض بالصناعة وإزالة كافة العقبات أمام منتجي العسل وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى الخروج بالمناحل من الوادي الضيق في الدلتا إلى الوادي الجديد والواحات ومطروح حيث المساحات الشاسعة.

جدير بالذكر أن قطاع تربية النحل يعمل فيه أكثر من 25 الف أسرة كما تملك مصر حوالي مليوني خلية نحل تنتج نحو 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالي 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.​