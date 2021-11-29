حدث ليلا| رسالة مستشار الرئيس للصحة لأهالي الأطفال بشأن اللقاح.. وشروط العمرة بعد فتح الباب للمصريين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 296167 حتى اليوم.

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-تعرف على شروط العمرة بعد فتح الباب للمصريين

أعلنت المملكة العربية السعودية، تفاصيل اشتراطات قدوم المعتمرين من خارج السعودية لأداء العمرة، عقب فتح الطيران المباشر لمصر ورحلات العمرة أمام المصريين.

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-بموبايل فوق السقف.. ضبط عامل بمطعم شهير يصور السيدات داخل الحمام بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل بمطعم شهير بمدينة نصر، لاتهامه بتصوير السيدات خلسة داخل الحمام.

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-تأكيداً لمصراوي.. فتح رحلات العمرة للمصريين هذا الموعد

عقدت المملكة العربية السعودية، مؤتمراً صحفياً، لإعلان تفاصيل إصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة، من جانب الراغبين في أداء العمرة من كافة الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر.

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-تأكيدًا لمصراوي.. "عبدالغفار" يكشف نتيجة تحاليل التسلسل الجيني لمتحور كورونا

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي أجرتها المعامل المركزية بالوزارة خلال الأيام الماضية.

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-تحرك رسمي جديد بشأن واقعة هتك عرض تلميذات "مدرسة المعادي"

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة هتك عرض تلميذات بإحدى مدارس منطقة المعادي، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم للأطفال الضحايا ولا سيما الدعم النفسي والقانوني.

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-خالد عبدالغفار: متحور كورونا الجديد غير موجود في مصر حتى الآن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا موسعا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

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-الوزراء: الموافقة على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 سنة بلقاح كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا موسعا للمجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

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-موجات صقيع.. رئيس معلومات تغير المناخ يكشف الظاهرة المسيطرة في شتاء 2021

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شتاء هذا العام لن يكون مختلفًا عن السنوات الماضية، مضيفًا أنه من المتوقع بحسب النماذج الموسمية، أن يتسم هذا الشتاء بانخفاض في درجات الحرارة، كما يتخلله موجات صقيع.

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-رئيس جنوب أفريقيا يعلن تفشي "أوميكرون" بكل أقاليم البلاد

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في كلمة متلفزة اليوم الأحد إنه تم رصد سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" في كل أقاليم البلاد، مع وجود التفشي الأكبر حاليا في المركز الاقتصادي جواتينج.

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-البرهان يتعهد بحماية الفترة الانتقالية بالسودان وصولا لانتخابات حرة

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحماية الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا دعمه لحكومة الكفاءات الوطنية المقرر تشكيلها من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وذلك لأداء مهامها الوطنية على الوجه المطلوب.

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-محكمة ليبية تقبل طعنًا ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

قبلت محكمة ليبية طعنًا تقدم به عدد من الشخصيات السياسية الأحد، ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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-مسؤول أمريكي: لا سبب للذعر بسبب متحور أوميكرون حتى الآن

قال فرانسيس كولينز، مدير المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنه لا يوجد سبب للذعر بسبب سلالة فيروس كورونا المتحورة "أوميكرون" حتى الآن، لكن انتشارها يعزز أهمية الحصول على جرعة معززة من اللقاحات.

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-كورونا بالدول العربية: الأردن يسجل ارتفاعا في عدد الإصابات والمغرب وتونس بلا وفيات

تصدر الأردن، اليوم الأحد، قائمة أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهد المغرب وتونس صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

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-في عيد "حانوكا".. الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي (فيديو وصور)

اقتحم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مساء الأحد، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لإيقاد شعلة عيد الأنوار اليهودي أو ما يعرف بعيد "حانوكا"، وأضاء الشمعدان في الليلة الأولى من العيد اليهودي.

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-اجتماع طارئ لوزراء الصحة بمجموعة السبع حول "أوميكرون" غدًا

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزراء الصحة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) سيعقدون اجتماعًا طارئًا، غدًا الاثنين، حول سلالة "أوميكرون" الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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