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بموبايل فوق السقف.. ضبط عامل بمطعم شهير يصور السيدات داخل الحمام بمدينة نصر

12:00 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
بموبايل فوق السقف.. ضبط عامل بمطعم شهير يصور السيدات داخل الحمام بمدينة نصر

حمام سيدات ارشيفية

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل بمطعم شهير بمدينة نصر، لاتهامه بتصوير السيدات خلسة داخل الحمام.

وكانت إدارة النجدة تلقت بلاغًا من موظف يفيد بعثور زوجته على موبايل داخل حمام السيدات بالمطعم.

بالانتقال والحص تبين صحة البلاغ وبتفريغ الموبايل عثر بداخله على عدد من الفيديوهات لبعض الضحايا أثناء دخولهن حمام المطعم.

وبالفحص تم التوصل إلى هوية العامل -صاحب الواقعة- وضبطه.

وقالت الشاكية إنها أثناء دخولها حمام المطعم لفت نظرها وجود موبايل أعلى سقف الحمام -فوق الشفاط-، فخرجت على الفور وروت إلى زوجها ما شاهدته.

وبدوره استدعى زوجها مدير المطعم، ونشبت بينهما مشادة كلامية، طلب على إثرها شرطة النجدة التي حضرت وألقت القبض على العامل.

وتم تحرير محضر بقسم أول مدينة نصر بالواقعة وإحالة العامل للنيابة.

حمام سيدات تصوير سيدات وزارة الداخلية مدينة نصر

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