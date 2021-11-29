ثانوي ودبلومات وإعدادي.. تعرف على رسوم امتحانات الشهادات التعليمية

كتب– أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم الامتحانات لجميع طلاب الشهادات الإعداية والثانوية العامة والدلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022.

وقالت الوزارة، إنه يتم سداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها الوزارة، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وجاءت الرسوم كالتالي:

- رسم امتحان الشهادة الإعدادية: سداد 158 جنيهًا.

- رسم امتحان الثانوية العامة: سداد المرة الأولى والثانية 210 جنيهات، وسداد المرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

- رسوم امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات:

سداد المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات.

سداد المرة الرابعة 308 جنيهات.

- رسم امتحان المواد القومية:

سداد رسوم 1500 جنيه عن كل مادة

- رسم امتحان منازل ثانوی عام صف أول وثاني:

سداد رسوم 300 جنيه

- رسم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني:

سداد رسوم 400 جنيه