ثانوي ودبلومات وإعدادي.. تعرف على رسوم امتحانات الشهادات التعليمية
كتب– أسامة علي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم الامتحانات لجميع طلاب الشهادات الإعداية والثانوية العامة والدلومات الفنية للعام الدراسي 2021 / 2022.
وقالت الوزارة، إنه يتم سداد الرسوم من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها الوزارة، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وجاءت الرسوم كالتالي:
- رسم امتحان الشهادة الإعدادية: سداد 158 جنيهًا.
- رسم امتحان الثانوية العامة: سداد المرة الأولى والثانية 210 جنيهات، وسداد المرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.
- رسوم امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات:
سداد المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات.
سداد المرة الرابعة 308 جنيهات.
- رسم امتحان المواد القومية:
سداد رسوم 1500 جنيه عن كل مادة
- رسم امتحان منازل ثانوی عام صف أول وثاني:
سداد رسوم 300 جنيه
- رسم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني:
سداد رسوم 400 جنيه
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