مبادرة التمويل العقاري| لو راتبك 4 آلاف.. إزاي تمتلك شقة بفائدة 3%؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي، عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة، يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 30 سنة، حيث تهدف مبادرة التمويل العقاري إلى أن يتملك المواطنين وحدات سكنية، بأسعار وتكلفة مناسبة، حيث وصل الحد الأقصى لسعر الوحدة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ومتوسط الدخل 1.4 مليون جنيه.

وفي هذا التقرير نستعرض خطوات الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، لأصحاب الدخل الـ4000 جنيه شهريًا، وما المشروعات المتاحة أمامهم.

تشترط مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ويتم استخدامها بغرض السكن الدائم، وليس للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ومن أهم المشروعات التي يتوافر بها الصفات السابقة وتستعد وزارة الإسكان لطرحها مشروع سكن مصر ودار مصر، كما يمكن شراء وحدة من القطاع الخاص بنفس المواصفات والشروط.

ولشراء شقة عن طريق وزارة الإسكان، تكون البداية من خلال سداد دفعة الحجز، والتي تصل لـ50 ألف جنيه بشكل متوسط، لمشروع سكن مصر، ثم استكمال المقدم لـ10%، على أن يكون هناك دفعة خاصة باستلام الوحدة، ويكون الحاجز بعد الاستلام سدد 15% من ثمن الوحدة بحد آدنى، ويتم سداد باقي الوحدة طوال مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة ويمكن ان تكون أقل من ذلك حسب سن المتقدم.

وفي مشروع سكن مصر يوجد وحدات تصل أسعارها لـ500 ألف جنيه، بحيث يكون الـ15% من ثمن الوحدة 75 ألف جنيه ويتبقى 425 ألف من ثمن الوحدة يتم سدادها على أقساط شهرية، بحيث يكون القسط الواحد 1800 جنيه، وبهذا يكون القسط مناسب جدا لأصحاب الدخل الـ4000 جنيه، حيث يشترط أن يكون القسط الشهري أقل من 40% من الدخل.

وللحصول على شقة خارج مشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري يتم البحث عن الوحدة المراد شراؤها ويمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي، بحيث تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري او قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

- بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري، حيث يدرس البنك ملف الحاجز ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- وتتمثل الخطوة التالية في تحديد ثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تصل لـ15% بحد آدنى، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخص فردي.

- وبعد سداد مقدم الحجز يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري، باقي ثمن الوحدة يضاف لها حجم الفائدة 3%.

- ولأصحاب الدخل الـ4000 جنيه يكون من المناسب معهم البحث على وحدة بـ500 ألف جنيه.

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