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​​تعرف على شروط العمرة بعد فتح الباب للمصريين

12:00 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
​​تعرف على شروط العمرة بعد فتح الباب للمصريين

أداء العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، تفاصيل اشتراطات قدوم المعتمرين من خارج السعودية لأداء العمرة، عقب فتح الطيران المباشر لمصر ورحلات العمرة أمام المصريين.

وجاءت الاشتراطات على النحو التالي:

- يشترط التحصين بحرعتين لكافة الخارجين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة.

- أن يكون الشخص القادم إلى المملكة مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين، قبل إصدار تأشيرة العمرة، حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

- معتمري الخارج القادم بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة:

السماح بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون تطبيق الحجر المؤسسي.

- معتمري الخارج القادم بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية:

تطبيق الحجر المؤسسي في مقر إقامتهم بالمملكة لمدة 3 أيام على المعتمرين، وبعد مضي 48 ساعة من تاريخ بدء الحجر المؤسسي، يتم تقديم شهادة فحص مخبري "PCR" سلبية حتى يتوجه مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وكان المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أعلن لمصراوي، مساء أمس، تشغيل رحلات العمرة من مصر، وفتح الباب أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

العمرة شروط العمرة السعودية الطيران المباشر

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