التعليم تعلن تفاصيل زيارة الوزير طارق شوقي إلى فلندا

كتب– أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتنعليم والتعليم الفني، تفاصيل زيارة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لفنلندا.

وتوجه اليوم، وزير التربية والتعليم إلى فلنلند، لمناقشة تبادل الخبرات المصرية-الفنلندية ومجالات التعاون بين البلدين في التعليم وخاصة التعليم الفني.

وقالت الوزارة، إنه يرافق الوزير في رحلته الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس قطاع إصلاح التعليم الفني ويرافق الوفد السفير هيثم صلاح والسكرتير الثاني للسفارة السيدة حنان عبدالعال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من أهم أهداف الزيارة لقاء الدكتور طارق مع لي أندرسون، وزيرة التربية والتعليم بفنلندا للاحتفال بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين.

كما يزور شوقي Education Finland ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية ومكتبة هلسنكي المركزية Oodi.

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