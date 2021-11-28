الصحة: استمرار حملة تلقيح المواطنين في محطات المترو
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- أسامة علي:
نشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للمواطنين أثناء تسجيل بياناتهم وتلقيهم لقاح فيروس كورونا في محطات مترو الأنفاق.
يأتي هذا ضمن خطة وزارة الصحة للتوسع في تلقي المواطنين للقاح وذلك للوقاية من الإصابة بعدوى كوفيد-19.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان