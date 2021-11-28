الصحة: استمرار حملة تلقيح المواطنين في محطات المترو

كتب- أسامة علي:

نشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للمواطنين أثناء تسجيل بياناتهم وتلقيهم لقاح فيروس كورونا في محطات مترو الأنفاق.

يأتي هذا ضمن خطة وزارة الصحة للتوسع في تلقي المواطنين للقاح وذلك للوقاية من الإصابة بعدوى كوفيد-19.​