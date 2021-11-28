مصدر بـ"الكهرباء": رفع قدرات الربط مع الأردن إلى 1000 ميجاوات قريبًا

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيارة الوفد المصري برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للأردن حملت مناقشة واستعراض عدد من الملفات المهمة والاستراتيجية مع الجانب الأردني، حيث تم استعراض مجهودات الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء في زيادة قدرات الربط الكهربائي إلى 1000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أنه تم استعراض دراسة زيادة ورفع قدرات الربط الكهربائي بين مصر والأردن منذ عامين سابقين وجاري حاليًا العمل على زيادة القدرات بين البلدين، خاصة أن هناك توجه عربي بمساندة الأشقاء في لبنان من خلال الربط مع الأردن والذي سيتم بمساندة ومعاونة مصرية لضمان توفير القدرات الكهربائية وفقًا للاحتياجات، مع المضي قدمًا في إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع سوريا لحين استقرار الأوضاع السياسية.

وأكد أن مجهودات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تؤتي ثمارها من خلال سعي الدول العربية أو الأفريقية لزيادة الربط الكهربائي مع مصر أو الاستعداد لتصدير الطاقة الكهربائية المصرية إلى قارات العالم المختلفة في ضوء خطة مصر لتحويلها لمركز إقليمي لتداول الطاقة.