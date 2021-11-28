"اتحاد المصريين بالسعودية": تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات بدون مقابل في المملكة

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة أعلنت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 جمادي الآخر 1443 الموافق 31 يناير 2022.

وقال حنفي لـ"مصراوي"، إن ذلك جاء وفقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية(كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

واختتم حنفي، أن المديرية العامة للجوازات السعودية أوضحت أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات المختلفة على مستوى المملكة، أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج، على أن يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا إلى التاريخ المذكور أعلاه، بإستثناء الذين أستكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، كما يتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية السعودية للزائرين ممن هم خارج المملكة.

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