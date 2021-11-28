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تسبب في غرق مواطنين.. نائب التنسيقية: إنارة طريق "الموت" في الشرقية

08:58 م الأحد 28 نوفمبر 2021
تسبب في غرق مواطنين.. نائب التنسيقية: إنارة طريق "الموت" في الشرقية

غرق - ارشيفية

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، موافقة وزارة التنمية المحلية على طلب الإحاطة لإنارة طريق كفر أبو الديب - كفر صقر في محافظة الشرقية.

وقال نائب التنسيقية في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن ذلك الطريق يقع على بحر مويس، وكان يتسبب الظلام في وقوع حوادث عديدة وتعرض المواطنين للغرق بسبب الظلام الدامس، الذي كام يعيق رؤية المارة وأصحاب المركبات.

وأكد "بدوي" أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من بتركيب الأعمدة والكشافات على أن يتم استكمال إنارة الطريق في باقي المراحل تباعًا، مشيدًا بتعاون الحكومة مع النواب وحرصها على حل مشكلات المواطنين.

وأشار النائب إلى أن المواطنين كانوا يطلقون على ذلك الطريق اسم طريق الموت، بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه، لافتًا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإنارة كافة الطرق التي تسبب مشكلات للمواطنين في دائرة الإبراهيمية.
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غرق الشرقية إنارة الطرق خالد بدوي

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