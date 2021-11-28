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بالفيديو.. إزالة عقارات آيلة للسقوط ببولاق الدكرور وميت عقبة

08:56 م الأحد 28 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعددا من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً علي السلامة العامة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ونفذت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، قرار إزالة بالعقار الكائن في 8 شارع المدينة المنورة من جمال عبدالناصر تم إزالة عدد 4 طوابق، وجار إزالة الدور الأرضي والأخير بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

كما نفذت محافظة الجيزة، قرار إزالة صادر لعدد (٢) عقار ٦٧ ، ٦٩ شارع بين البلدين بميت عقبة أيلين للسقوط للحفاظ على أرواح المواطنين.

كما تمت إزالة جمالون حديد مخالف ب ٢٩ شارع أحمد عرابي وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

قرارات إزالة عقارات آيلة للسقوط بولاق الدكرور ميت عقبة

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