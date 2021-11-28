وزيرة الثقافة تشهد ندوة "الاختيار" وتكرم صناعه وأبطاله

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(مصراوي):

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ندوة بعنوان "مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية" تناولت مسلسل الاختيار وتأثيره في مجال الدراما وذلك على مسرح النافورة بالأوبرا.

بحضور المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس المهرجان، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الفنان إياد نصار، السيناريست هاني سرحان، المخرج بيتر ميمي وعدد من أبطال العمل وأدارها الإعلامي عمرو عبد الحميد.

قالت عبدالدايم إن مسلسل الاختيار من أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة، مشيرة إلى ضرورة تعريف المجتمع بها، مؤكدة أن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة.

وأوضحت أن الدراما التلفزيونية تلعب دورًا مهمًا في غرس وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وحب الوطن فى نفوس النشء والشباب، مؤكدة مساندة الدولة للفنون الجادة التي تعبر بصدق عن المشاعر الوطنية.

من ناحيته أوضح حفظي أن الندوة فكرة جديدة تتناول عمل درامي أحدث نقلة نوعية في الدراما المصرية من حيث دخول الإثارة التشويقية ذات البعد السياسي وكذلك التجديد من حيث الصورة والإخراج.

وقال السيناريست هاني سرحان: "العمل استغرق أربعة أشهر في قراءة ملفات أمنية ووثائق ترصد تاريخ الإسلام السياسي"، مضيفًا أن التحدى الحقيقي يتمثل في كيفية كتابة عمل سبق تقديم جزء أول منه وحقق نجاحا كبيرا ثم روى عدد من المواقف من كواليس كتابته للاختيار 2.

وقال الفنان إياد نصار: إن المسلسل نوع جديد من الدراما تسمى دراما الحرب على الحرب لأن الجماعات الارهابية استخدم ثقافة الصورة بشكل كبير وأوضح أنه صاغ لنفسه مشروع فنى جسده بعد ذلك في الممر والاختيار٢.

وأكد المخرج الدكتور بيتر ميمي، أن المسلسل ليس دراميا بقدر ما هو توثيق لفترة مهمة من تاريخ مصر كما أنه رسالة وعي للأجيال المعاصرة التى لم تشهد ما حدث قبل ذلك، فنحن قدمنا تجسيدا واقعيا لفترات سابقة، وأشار إلى أن ما اطلعنا عليه خلال فترة الإعداد للمسلسل يؤكد على أن مصر محفوظة دائما، ثم تحدث عن كواليس اختيار ابطال العمل.

وكانت الندوة قد بدأت بعرض برومو خاص بالمسلسل آثار حماسة الحضور وتفاعلهم.

عقدت الندوة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما التى تشملها فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

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