موجات صقيع.. رئيس معلومات تغير المناخ يكشف الظاهرة المسيطرة في شتاء 2021

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شتاء هذا العام لن يكون مختلفًا عن السنوات الماضية، مضيفًا أنه من المتوقع بحسب النماذج الموسمية، أن يتسم هذا الشتاء بانخفاض في درجات الحرارة، كما يتخلله موجات صقيع.

وأضف فهيم، في مداخلة هاتفية، لبرنامج اليوم على فضائية DMC، أنه بسبب ظاهرة تغير المناخ، أصبح هناك تغير كبير في قوة الأحداث المناخية بكل فصل، سواء كانت درجات الحرارة عالية بالنسبة للصيف، أو منخفضة وباردة بالنسبة للشتاء، مشيرًا إلى أن ذلك تكرر في أوقات سابقة، حيث كان شتاء عام 2019 قارص البرودة، وتخلله موجات صقيع سببت بعض المشكلات لبعض الزراعات الموجودة، وحدث نفس الأمر في عام 2016.

وأشار إلى أن ذلك تكرر خلال الـ10 سنوات الماضية، إما شتاء بارد جدًا، وأحيانًا دافئًا جدًا، مثلما حدث العام الماضي.​