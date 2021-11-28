زعيم الأغلبية: "مستقبل وطن" يتكلف بدفع مصروفات الطلاب غير القادرين

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، دفع حزب مستقبل وطن بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منهج 4 ابتدائي وذلك بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وطالب النائب أشرف رشاد نائب وزير التعليم بتقديم بيان عن كافة الطلاب فى مختلف المدارس الجمهورية فورا ليقوم الحزب بدفع المصاريف .

جاء ذلك بعد أن قام النواب بمهاجمة الوزارة لحجب الكتب عن الطلاب غير القادرين.

تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم خلال اجتماعها المنعقد حاليًا، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي لم يحضر الاجتماع.