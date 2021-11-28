تأكيدًا لمصراوي.. "عبدالغفار" يكشف نتيجة تحاليل التسلسل الجيني لمتحور كورونا

كتب- أحمد جمعة:

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، نتائج أبحاث التسلسل الجيني للعينات الإيجابية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي أجرتها المعامل المركزية بالوزارة خلال الأيام الماضية.

وأكد "عبدالغفار" أن التحاليل أثبتت عدم وجود المتحور الجديد "أوميكرون" حتى الآن في مصر.

وأضاف أن وزارة الصحة مستمرة في متابعتها الدقيقة للحالة الوبائية للمتحور الجديد مع التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ فيما يخص القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور الجديد.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره "مصراوي" اليوم، نقلًا عن مصدر مسؤول بالوزارة، أن العينات التي خضعت للتحليل بالمعامل المركزية خلال اليومين الماضيين لم تكشف عن ظهور أي حالات مُصابة بهذا المتحور إلى الآن.

وقال المصدر إنه جرى التوجيه بزيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجرائها في المعامل المركزية للوزارة.

وأوضح أنه سيتم التركيز على المحافظات السياحية في ظل تشديد الإجراءات الوقائية لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

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