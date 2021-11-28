برلماني يقارن بين منهج علوم 4 ابتدائي وكلية طب: "إزاي طفل هيفهم الكلام ده"

(مصراوي):

قدم عضو مجلس النواب النائب الدكتور أحمد الطحاوي، درسًا عن مادة العلوم في منهج 4 ابتدائي كمقارنة مع محاضرة في كلية الطب البشري.

وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي لم يحضر الاجتماع.

قال الطحاوي وهو طبيب موجهًا الحديث إلى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رضا حجازي: "نفسي أعرف إزاي طفل عنده 10 سنوات يدرس حاجة بيدرسها طالب في كلية الطب".

وأضاف قائلًا: "من المعروف أن الجهاز الهضمي بيتكون من أجزاء درسناها في كلية الطب، وتعلمنا في الابتدائية الفم والأذن والأنف ده أكبر حاجة ممكن يعرفها تلاميذ في هذه المرحلة".

وطالب الطحاوي الوزارة بضرورة إعادة منهج 4 ابتدائي لمستوى الطلاب والمعلم.

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