التعليم: إطلاق منصة للتلاميذ والطلاب الموهوبين قريبًا

(مصراوي):

أكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اهتمام القيادة السياسية بدعم المبتكرين والنابغين، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة للموهوبين قريبًا.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.



وأضاف حجازي، أن الوزارة تولي النابغين اهتمامًا كبيرًا في ظل التوجهات الرئاسة، قائلًا: "مين هيحرك البلد لقدام غير القادرين على ذلك ويمتلكون المؤهلات اللازمة، لكن الأخطر والأهم هو اكتشاف هؤلاء الموهوبين".



في سياق متصل، وتعقيبًا على تساؤلات أعضاء اللجنة حول دور الوزارة في مواجهة "التنمر" بين الطلاب بعضهم البعض، أكد حجازي، وجود برامج توعوية في هذا الصدد، وأنه لا مانع من التوسع فيها.