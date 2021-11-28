عشش ومحال مخالفة.. إزالة 24 حالة تعد على أملاك السكة الحديد بالجيزة

كتب– أسامة علي:

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في إزالة التعديات على الأراضي من أملاك الدولة، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة وردع المخالفين.

ونجح حي شمال الجيزة، في إزالة 24 حالة تعد على أملاك السكة الحديد بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، بقيادة أشرف بكر رئيس الحي.

وشملت التعديات التي تم إزالتها عشش ومحال مقامة بالمخالفة وغرف بالأخشاب .