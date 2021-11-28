تأكيداً لمصراوي.. فتح رحلات العمرة للمصريين هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت المملكة العربية السعودية، مؤتمراً صحفياً، لإعلان تفاصيل إصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة، من جانب الراغبين في أداء العمرة من كافة الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر.

وقال المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، ‏متحدث ‎الوزارة، إن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين، قبل إصدار تأشيرة العمرة، حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأوضح سعيد، أن هناك مرتكزات أساسية للضوابط والآليات التنفيذية لاستقبال ضيوف الرحمن ومنها:

الركيزة الأولى، بأن يسمح للمعتمرين من خارج المملكة بتأشيرات عمرة والمحصنين بأحد جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة والمحصنين بأحد جرعات اللقاح في السعودية، حيث أنه بعد القدوم يمكن من أداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة حسب التصاريح لهم من تطبيق اعتمرنا تحت إشراف شركات ومؤسسات العمرة السعودية ولاحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي على هذه الفئات .

الركيزة الثانية أو الفئة الثانية: هو تطبيق الحجر المؤسسي في مقر إقامتهم بالمملكة لمدة 3 أيام على المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية واستكملوا جرعات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مع إجراء فحص مخبري "PCR"، بعد مضي 48 ساعة من تاريخ بدء الحجر المؤسسي، وفي حالة ظهور النتيجة سلبية يستطيع أداء مناسك العمرة وفترة إقامتهم حسب مدة التأشيرة أو البرنامج النظامي لضيوف الرحمن من خارج المملكة.

وكان المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أعلن لمصراوي، أمس، تشغيل رحلات العمرة من مصر، وفتح الباب أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وعن الكلام المتداول بأن فتح الطيران المباشر بين المملكة ومصر لا يشمل تأشيرات العمرة، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه "غير صحيح".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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