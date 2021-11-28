كتب- محمد نصار:

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في دولة جنوب أفريقيا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021، وجود 3220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وشهدت إصابات كورونا خلال 24 ساعة في جنوب أفريقيا زيادة قدرها 392 حالة مقارنة بالوضع أمس السبت حيث سجلت الدولة 2828 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

كانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في عدد من الدول الأفريقية، ومنها جنوب أفريقيا، أطلقت عليه اسم أوميكرون، وطالبت بضرورة الحذر منه.

وبينت بيانات المنظمة حول دولة جنوب أفريقيا، أن عدد حالات الإصابة التراكمية المؤكدة بلغ اليوم 2,958,548 حالة مقارنة بـ 2,955,328 حالة أمس، كما أن نسبة الحالات المؤكدة من الإجمالي في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية بلغت اليوم 47.86% مقارنة بـ 47.84% أمس.

كما بلغ متوسط عدد حالات الإصابة خلال آخر 7 أيام نحو 3863 حالة اليوم مقارنة بـ 3572 حالة أمس.

وأظهرت بيانات الصحة العالمية أن نسبة التغير في عدد الحالات خلال الأيام السبعة الماضية (مقارنة بالأيام السبعة السابقة) بلغت اليوم 740% مقارنة بـ 827% أمس.

وبحسب البيانات، فإن النسبة المئوية للتغير في عدد الحالات خلال الأربعة عشر يومًا الماضية (مقارنة بأربعة عشر يومًا سابقة) بلغت 767% اليوم مقارنة بـ 692% أمس.

كما بلغ معدل الهجوم بالنسبة للحالات التراكمية 5218.12 لكل 100 ألف شخص اليوم مقارنة بـ 5212.44 لكل 100 ألف شخص، ومعدل الهجوم في الأيام السبعة الماضية 64.66 حالة لكل 100 ألف شخص اليوم مقارنة بـ 59.51 لكل 100 ألف شخص أمس.

وأوضحت بيانات الصحة العالمية حول الوضع الوبائي في جنوب أفريقيا أن معدل الهجوم في الأيام السبعة السابقة (قبل الأيام السبعة الماضية) بلغ اليوم 28.70 حالة لكل 100 ألف شخض، مقارنة بـ 30.48 لكل 100 شخص.