ساويرس يوقع اتفاق رعاية مع البنك الأهلي لتقديم الخدمات البنكية بالأهرامات

كتب- مصراوي:

أعلنت شركة "أوراسكوم بيراميدز" عن توقيع عقد رعاية لتقديم الخدمات البنكية داخل منطقة الزيارات بالأهرامات، بين شركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات"، والبنك الأهلي المصري، كشريك مصرفي أساسي لضمان تحقيق أفضل الخدمات البنكية المقدمة للزائرين داخل منطقة الزيارات من مصريين وأجانب؛ بما يليق بعظمة ورقي المنطقة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار، وشركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات"، بتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، وطبقًا لخطة العمل التنفيذية الموضوعة من قِبل الشركة.

حضر التوقيع بمطعم الناين بيراميدز لاونج بمنطقة هضبة الأهرامات، المهندس نجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس يحيى أبو الفتوح وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس هشام جاد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات"، وقيادات شركة "أوراسكوم بيراميدز"، والبنك الأهلي المصري.

وأعرب المهندس نجيب ساويرس عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في رعاية منطقة الأهرامات؛ خصوصًا أن شركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات" أعدت مخططًا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار لتطوير منطقة الزيارة، لتشمل خدمات للزائرين؛ ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات، مع إنشاء مجمع للمطاعم ومظلات بالأماكن المكشوفة ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي ومنشآت خفيفة لتقديم المأكولات والمشروبات وبيع الهدايا والتذكارات؛ وهي الخدمات التي ستلقي بظلالها على جذب المزيد من الزائرين للأهرامات.

وأوضح المهندس هشام جاد الله أن هذه الرعاية ضمن الخطة الموضوعة من الشركة لجعل منطقة هضبة أهرامات الجيزة منطقة مؤهلة ومتوفرًا فيها كل الخدمات التي يحتاج إليها الزائرون من مصريين وأجانب، لجعل تجربة الزيارة أكثر إمتاعًا ويسرًا، هادفين إلى الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية طبقًا لمعايير الجودة العالمية بشكل يليق بهيبة وعظمة منطقة الأهرامات بالجيزة.

وقامت شركة "أوراسكوم بيراميدز" للمشروعات، بعمل مخطط تفصيلي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار، لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين، ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين إلى مناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات ومجمع المطاعم، ومظلات بالأماكن المكشوفة وحمامات ومناطق للأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي وأماكن لتقديم المأكولات والمشروبات وتوفير عيادة للإسعافات الأولية وعربة كهربائية خاصة بالعيادة ومناطق للبازارات والتسوق.

جدير بالذكر أن شركة "أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية"، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات "أوراسكوم للاستثمار القابضة" ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها، وتقوم حاليًّا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عامًا.