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تحرير العقود.. رئيس برلمانية الوفد يكشف رؤية الحزب لتعديلات الإيجار القديم

03:51 م الأحد 28 نوفمبر 2021
تحرير العقود.. رئيس برلمانية الوفد يكشف رؤية الحزب لتعديلات الإيجار القديم

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشكلة الإيجار القديم تجاوزت 50 عاما ويعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين وهي مشكلة شائكة وبها أطراف كثيرة ومشكلات كبيرة.

وأضاف وهدان، لمصراوي، أن حكومات كثيرة مرت على مصر ولم تقترب من هذه المشكلة، لافتا إلى أن حزب الوفد يعد أول من تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، وتحدثنا فيه أكثر من مرة في البرلمان.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: آن الأوان أن يتم وضع آلية قانونية لفك هذا الاشتباك المستمر منذ أعوام كثيرة.

وبين أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم لم يصل للبرلمان بعد، موضحا أنها خطوة من الحكومة لتحريك المياه الراكدة منذ سنوات طويلة لحل هذه المشكلة.

وحول ملامح مشروع قانون الوفد بشأن الإيجار القديم، قال: ملامح قانون الوفد وضع مدة لإنهاء الحالة التعاقدية خلال 5 أو 7 سنوات ويتم زيادة القيمة الإيجارية الحالية بنسبة 100% والاستناد إلى تقييم الوحدات السكنية من خلال تقييم قانون التصالح لأن كل حي له وضع ومميزات وأسعار خاصة.

واختتم: يتم تقييم الشقة دي مثلا بمليون أو 2 أو غيره وده هيدينا وحدة محاسبية نقدر نحاسب بيها ويكون أقرب إلى الواقع وبعد المدة الانتقالية سيتم تحرير العقود.

البرلمان الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الإيجار القديم مجلس النواب

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