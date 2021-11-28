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شحنات بالملايين.. بيان رسمي بشأن وصول لقاحات جديدة "فايرز وجونسون"

03:43 م الأحد 28 نوفمبر 2021
شحنات بالملايين.. بيان رسمي بشأن وصول لقاحات جديدة "فايرز وجونسون"

لقاح جونسون آند جونسون

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وصول شحنة جديدة من لقاح فايرز الأمريكي أمس السبت، بواقع 3.892 مليون جرعة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه من المرتقب وصول عدد 4.399 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون اليوم الأحد.

كما من المرتقب وصول 5.198 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون غدًا الاثنين؛ ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.

لقاح جونسون لقاح فايزر الهيئة المصرية للشراء الموحد فيروس كورونا

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