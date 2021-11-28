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التعريفة الجمركية.. رسوم لأول مرة على أجهزة الهاتف والخلايا الضوئية

02:27 م الأحد 28 نوفمبر 2021
التعريفة الجمركية.. رسوم لأول مرة على أجهزة الهاتف والخلايا الضوئية

كتب- محمد نصار ونشأت علي:

انتهت لجنة الخطة والموازنة من تقريرها بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وتضمن القرار الجمهوري تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018.

وقررت اللجنة الموافقة على القرار الجمهوري المعروض عليها لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير موارد إضافية للخزينة العامة للدولة.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية فرض رسوم بقيم تتراوح بين 5% و10% على منتجات كانت معفاة من الرسوم في السابق وهي على النحو التالي:

أولا: فرض رسوم بقيمة 10% على أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو الشبكات اللاسلكية.

ثانيا: فرض رسوم بقيمة 5% على الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل واحد أو في شكل لوحات.

الخلايا الضوئية أجهزة الهاتف التعريفة الجمركية عبدالفتاح السيسي

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