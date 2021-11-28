أمين سر "دفاع النواب" يطالب بإطلاق اسم الراحل زيدان على منشأة بالساحل

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحكومةَ بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، على منشأة أو مؤسسة حكومية بدائرته بمنطقة الساحل؛ تخليدًا لاسمه.

وقال الرحمن، في كلمة له خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن الراحل النائب أحمد زيدان يطبق عليه القول المأثور سيرة "الإنسان أطول من عمره"، مؤكدًا أن هذا ما كان موجوداً خلال جنازة الراحل زيدان.

وأضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن النائب أحمد زيدان كان يقوم بواجبه النيابي والشعبي في دائرته بمنطقة الساحل، مشيراً إلى أن هناك مطلباً شعبياً بتخليد اسم النائب في دائرته الانتخابية.

ووقف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم دقيقة حدادًا وقرأ الفاتحة على النائب الراحل أحمد زيدان الذي وافته المنية مؤخرًا.

وقال رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، إن الراحل كان هادئاً ومتواضعاً، مشيراً إلى أنه مثل فريد لتمثيل البرلماني من الشباب.

وأضاف سعد أنه كان شخصاً متميزاً وحريصًا على أداء واجبه البرلماني منذ اليوم الأول لتمثيله النيابي، مؤكداً أنه سيبقى اسماً فريدًا في العمل النيابي.