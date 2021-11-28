أبوالعينين يطالب بإعادة النظر في المادة 15 من قانون الجامعات الأهلية

كتب- مصراوي:

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بإعادة النظر في المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 أو شرحها للنواب.

وقال وكيل المجلس: "نحرص على نشاط الجامعات الأهلية بقوة و الجامعة الأهلية لا تهدف للربح، ونطالب بإعادة النظر في المادة 15 أو شرحها للنواب كي تكون الجامعات قوية وتطور نفسها بنفسها".

جاء ذلك خلال كلمته بالجسلة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "الجامعات الخاصة و الأهلية" وأعلن الموافقة عليه من حيث المبدأ.

و تنص المادة 15 التي أثارها وكيل المجلس على على تُضاف فقرة أخيرة للمادة 15، ومادتان جديدتان برقمي (16) مكرراً، (18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه نصها الآتى: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم".

"على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة"، أو أي أشخاص اعتبارية أخرى.

وقال سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، بمجلس النواب: "الجامعات الأهلية تحقق فائض ولكن يعاد تدويره لتطوير العملية التعليمية".​