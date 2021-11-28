متحور كورونا الجديد.. قرار من الصحة بشأن "تحاليل التسلسل الجيني"

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إنه جرى التوجيه بزيادة تحاليل التسلسل الجيني لعينات المصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجرائها في المعامل المركزية للوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم التركيز على المحافظات السياحية في ظل تشديد الإجراءات الوقائية لمنع تسلسل متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ولفت إلى أن العينات التي تم تحليلها خلال اليومين الماضيين لم تكشف عن ظهور أي حالات مُصابة بهذا المتحور إلى الآن.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، شدد على التنسيق المستمر بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومي للبحوث، لدراسة أي تحورات جديدة للفيروس.

كانت دول عدة أعلنت تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

واكتشف علماء، الخميس الماضي، المتحور في البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء، والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وتلا ذلك رصد مثل هذه الإصابات في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ والدانمارك.

وسبب القلق الكبير من متحور كورونا، هو وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، فهذا قد يساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يعني العودة إلى المربع الأول في مواجهة الوباء.

وأطلقت هيئة الصحة العالمية على المتحور الجديد اسم "أوميكرون"، واصفة إياه بأنه مثير للقلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات، وبعض الأدلة المبكرة على أنه يحمل درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19، وتعافوا قد يتعرضون للإصابة به مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية أقل فعالية ضدها.