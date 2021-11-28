نواب التنسيقية يرتدون الزي الأسود حدادا على النائب الراحل أحمد زيدان

كتب- مصراوي:

حرص أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ارتداء ملابس سوداء خلال الجلسة العامة اليوم الأحد حدادا على النائب الراحل أحمد زيدان.

وارتدى النواب بذلة سوداء وكرافتة سوداء حدادا على النائب الراحل، فيما ارتدت النائبات زيا "أسود" لنفس الغرض.

ووقف مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على النائب الراحل أحمد زيدان الذي وفته المنية مؤخرا.

وقال رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس إن الراحل كان هادئا ومتواضعا، مشيرا إلى أنه مثلا فريدا لتمثيل البرلماني من الشباب.

وأضاف أنه كان شخصا متميزا وحريصا على أداء واجبه البرلماني منذ اليوم الأول لتمثيله النيابي، مؤكدا أنه سيبقى اسما فريدا في العمل النيابي.

وكان عددا من نواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، قد نعوا زميلهم أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد الماضي.​