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رئيس دفاع "النواب" في نعي أحمد زيدان: فقيد الشباب

11:40 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
رئيس دفاع "النواب" في نعي أحمد زيدان: فقيد الشباب

وفاة النائب أحمد زيدان

كتب- مصراوي:

تقدم النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بالعزاء والدعاء للفقيد الراحل النائب أحمد زيدان، واصفا رحيل النائب زيدان بأنه فقيد الشباب لأنه كان يمثل الشباب في مجلس النواب.

وقال العوضي إن زيدان كان شابا مميزا وملتزما وحريصا على عمله النيابي منذ اليوم الأول، مؤكدا أن زيدان دخل مجلس النواب في عام 2015 فردي في دائرة الساحل عن حزب حماة الوطن.

وأضاف أنه في عام 2020 جاء إلى المجلس عن قطاع القاهرة ممثلا لحزب حماة الوطن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفاة النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعد صراع مع المرض

أحمد زيدان أحمد العوضي مجلس النواب حزب حماة الوطن

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