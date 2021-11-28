"النواب" يقف دقيقة حدادا على النائب الراحل أحمد زيدان

كتب- مصراوي:

وقف أعضاء مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على النائب الراحل أحمد زيدان الذي وفته المنية مؤخرا.

وقال رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس إن الراحل كان هادئا ومتواضعا، مشيرا إلى أنه مثلا فريدا لتمثيل البرلماني من الشباب.

وأضاف أنه كان شخصا متميزا وحريصا على أداء واجبه البرلماني منذ اليوم الأول لتمثيله النيابي، مؤكدا أنه سيبقى اسما فريدا في العمل النيابي.

وفاة النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعد صراع مع المرض