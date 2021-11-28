"النواب" يوافق على تحديد موعد طلب مناقشة بشأن ضبط سوق الدواء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد على تحديد موعد لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

ومن المقرر أن يحدد المجلس خلال جلسته اليوم، موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.​