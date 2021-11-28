​​​عودة الروح للجسد.. ماذا قال المرشدون السياحيون بعد افتتاح الكباش؟

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسيي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام الآثار، لافتتاح طريق الكباش في الحفل المبهر الذي أقيم بعاصمة السياحة الثقافية (الأقصر).

وجه مجلس النقابة، التهنئة للمواطنين بالأقصر بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة بمناسبة هذا الحدث الجلل، متمنيين من الله أن يعم علي مصرنا الحبيبة الخير و يحفظ شعبها وأهلها...اللهم آمين".

وقال مصطفى رفاعي نقيب المرشدين السياحين بالأقصر، إن الأقصر تجملت في هذا اليوم لإعادة إحياء احتفالات عيد الأوبت وافتتاح طريق الكباش بكامل مراحله الذي بدأ العمل به منذ عام ١٩٤٩، وحتى تم الشروع في اكتشافه عام ٢٠٠٦ إلى أن اكتمل هذا الحلم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، لمصراوي، أن الحدث والحفل العالمي الذي شاهدناه سيجعل الأقصر الآن أكبر متحف مفتوح في العالم مما سيعطي مردود طيب على السياحة الثقافية التي هي بمثابة عودة الروح إلى الجسد لأهالي الأقصر.

واتجهت أنظار العالم، نحو الأقصر، مساء الخميس 25 نوفمبر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى وجود سفراء من دول عربية وأجنبية، ووسائل الإعلام الأجنبية بشكل ضخم، وكل وكالات الأنباء العالمية والعالم كله سيتابع الحدث.

اقرأ أيضا:

- السيسي يصل الأقصر لافتتاح احتفالية طريق الكباش

- طريق الكباش.. بث مباشر للحفل العالمي​