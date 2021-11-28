بعد اعتماد 10 قرى رسميا.. إزاي تحصل على ترخيص بناء في الجيزة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، اشتراطات البناء الجديدة والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للبناء في المنظومة الجديدة.

وشرت المحافظة في "فيديو" نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" رطيقة سهلة وبدون تعقيد هذه الاستراطات على النحو التالي:

الاشتراطات البنائية الجديدة:

1- التقدم بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي الطابع للحي أو المركز، مرفق به الآتي:

- صور بطاقة الشخصية.

- صورة عقد الملكية للأرض.

- صورة من بيان الصلاحية .



الأوراق المطلوبة لاستخراج بيان الصلاحية:

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة عقد الملكية للأرض.

- صورة من بيان الصلاحية.

- دفع رسوم استخراج البيان.

- رسم كروكي للموقع يحمل توقيعًا من مهندس نقابي.

- بعد الفحص سيتم الرفع خلال 30 يومًا.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجمعة 26 نوفمبر المخططات التفصيلية لـ قرى بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين والصف وأوسيم ومنشأة القناطر.

وشملت القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها: الشوبك الغربي ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة أوسيم وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقي والاخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.

الفيديو..

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