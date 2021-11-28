​​لتحديد مكان المحصل.. "القناة للكهرباء" تعلن إطلاق برنامج التحصيل أونلاين

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة "القناة لتوزيع الكهرباء" إطلاق برنامج جديد من تصميم العاملين بمركز الإصدار بالشركة تحت اسم "التحصيل أونلاين"، لتحصيل فواتير الكهرباء.

وأوضح المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هذا البرنامج تم تصميمه من أجل الرقابة على عمليات التحصيل، ويحدد البرنامج المكان الموجود به المحصل، والمبالغ التي تم تحصيلها من قِبل المحصل أولاً بأول، ويقوم بطبع الفاتورة فور تحصيلها.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن هذا البرنامج يعد نقلة كبيرة في مجال الشؤون التجارية بالشركة، وإجراءات ضبط الرقابة والحوكمة الداخلية لعمليات التحصيل، موضحاً أنه من مميزات هذا البرنامج أنه يقيِّم أداء المحصلين، في ظل ما شهدته الشركة من تطور خلال السنوات السابقة؛ خصوصاً في منظومة قراءات العدادات وإصدار وتحصيل الفواتير.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذا البرنامج سيتيح طبع الفواتير لحظياً عند المشتركين، وكذلك تأمين وسلامة المحصلين في حالة التعرض إلى السرقات أو الفقد، مؤكداً أن شركة القناة هي الرائدة وأول مَن يستخدم هذا النظام، منوهاً بإجراء تجارب فعلية مع المحصلين في بعض الهندسات لتطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.