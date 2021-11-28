Masrawy logo white

"شباب النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن وفاة بطل مصر في رفع الأثقال

07:30 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
"شباب النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن وفاة بطل مصر في رفع الأثقال

النائب محمود حسين

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمود حسين، عددًا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب ولاء عبدالفتاح، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود توشكى، بشأن الإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة بطل مصر والعالم البارالمبية لرفع الأثقال، وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشناوي، بشأن وفاة بطل رفع الأثقال البارالمبية المصري طارق وهدان.

كما تستعرض لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان في اجتماعها ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.​

طلب إحاطة وفاة بطل مصر رفع الأثقال لجنة الشباب والرياضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| المتحور الجديد يخنق العالم وتوجيهات عاجلة من "الصحة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا