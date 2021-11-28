وظائف بالسياحة.. غرفة الغوص تعلن حاجتها لمدربين ومحاضرين - شروط وتفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن حاجتها لوظائف، بدوام جزئي لمدربين/ محاضرين لدورات التوعية البيئية لمراكز الغوص والأنشطة البحرية.

ونشرت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

كود الوظيفة (002)

المسمى الوظيفي:

مدرب/محاضر للتوعية البيئية

نوع الوظيفة:

دوام جزئي

حول برنامج التوعية البيئية:

برنامج تدريبي بيئي بهدف نشر الوعي حول تأثير قطاع السياحة على البيئة وبالأخص التحديات البيئية التي تواجهها منطقة البحر الأحمر. يتكون البرنامج من وحدتين:

الوحدة الأولى تدور حول نشر الوعي عن أزمة المخلفات البلاستيكية.

الوحدة الثانية عن الممارسات البيئية الصحيحة في مجالات الغوص والسنوركل واليخوت اليومية.

نطاق انعقاد الدورات:

ستنفذ الدورات في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

أن يكون/تكون محل إقامته/إقامتها في إحدى المدن التالية: شرم الشيخ/ دهب/ الغردقة/ مرسى علم.

علي المتقدم أن يكون لديه/لديها الإستعداد للتنقل داخل المحافظة.

الوصف الوظيفي/ المسئوليات:

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على تقديم التدريب باللغة العربية والإنجليزية.

لديه/لديها القدرة على تقديم التدريب بطريقة تفاعلية وتثقيفية.

المراجعة والتشاور مع المدربين الآخرين والمديرين والقادة المنظمين للدورة.

مراجعة أداء الحاضرين وقدرتهم على التعلم.

أختبار لتقييم تقدم المستوى التعليمي للحاضرين.

جمع البيانات والمعلومات والالتزام بالتقارير الدورية والتحليلية.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

يفضل أن يكون لديه/لديها 7 سنوات من الخبرة كمدرب غوص (كحد أدنى).

أن يكون حاصل على بطاقة مزاولة مهنة سارية من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

ألا يكون لديه/لديها سجل سابق لمخالفات أو عقوبات مسجلة لدى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

يفضل أن يكون قد إجتاز دورات المديرين الفنيين المقدمة من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

التمكن من اللغة العربية والإنجليزية.

مهارات تواصل وعرض جيدة.

قادر على تقديم تقارير والتوجيه والإرشاد.

إجادة لمهارات إستخدام الحاسب الآلي.

الوعي بالقضايا البيئية والتحديات التي يواجهها البحر الأحمر.

يجب أن يكون متوفر لدي المتقدم وسيلة التنقل الخاصة به/بها.

للتقديم:

يرجى إرسال السيرة الذاتية الحديثة، مرفق بها الشهادات والمؤهلات في ملف PDF واحد على: training@cdws.travel

برجاء العلم أنه لن يتم الالتفات لأي طلبات بدون تحديد كود الوظيفة المتقدم لها في عنوان البريد الإلكتروني أو بعد إنتهاء الموعد النهائى لتلقى الطلبات.

حد أقصى للتقدم للوظيفة:

الموعد النهائي لتقديم طلبات العمل هو السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 الساعة 12:00 ظهراً.