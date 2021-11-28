كورونا في 24 ساعة| المتحور الجديد يخنق العالم وتوجيهات عاجلة من "الصحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 531 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 295434 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

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كورونا اليوم: ميزات اللقاح الأنفي.. وأعراض تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

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"لم نصل للذروة".. لجنة مكافحة كورونا: 99 % من وفيات كورونا بمستشفيات العزل لمواطنين لم يتلقوا اللقاح

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