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حالة الطقس في 6 أيام.. الأرصاد: انخفاض حرارة وشبورة بداية من هذا اليوم

11:28 م السبت 27 نوفمبر 2021
حالة الطقس في 6 أيام.. الأرصاد: انخفاض حرارة وشبورة بداية من هذا اليوم

شبورة

كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من يوم الأحد 28 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر.

وفيما يتعلق بالطقس في الأحد 28 نوفمبر والاثنين 29 نوفمبر:

ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية من 5 صباحًا إلى 7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى شوائب العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 30 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر:

يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما يسود شبورة مائية من 5 صباحًا إلى 7 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة من الأحد 28 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر:

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