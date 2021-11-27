​طريق الكباش.. شركات سياحة تعلن تقديم عروض جديدة للراغبين في زيارة الأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بالحفل العالمي لافتتاح طريق الكباش، مؤكدا أنه بث رسالة للعالم بأمن وأمان المقصد السياحي المصري.

وأكد عجمي لمصراوي، أن حجم الإشغالات السياحية في الفنادق العائمة بالأقصر مرتفعة حاليا وتتراوح بين 70 و80%، بطاقة إشغالية 60 فندقا عائما -"رحلات كروز"- بين الأقصر وأسوان 3 ليال و4 أيام.

وأشار إلى أن سعر الفرد في اليوم الواحد تبدأ من 60 دولارا وحتى 100 دولار حسب فئة الفنادق ذات الـ 5 و 4 نجوم شاملة الإقامة و(فطار وغدا وعشاء)، لافتا إلى أن أبرز الجنسيات الوافدة على الأقصر وأسوان تتمثل في الإسبان والفرنسيين والأمريكان، وعدد قليل من المصرين، على أن يرتفع عدد المصريين خلال إجازة منتصف العام.

ويتوقع عجمي، أن يشهد الموسم الشتوي انتعاشة حقيقية للسياحة الثقافية في جنوب الصعيد خاصة مدينة الأقصر، عقب افتتاح طريق الكباش، ذلك الحدث العالمي الذي أبهر العالم، بحضور الرئيس السيسي.

من جانبه، قال خيري محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إن الرحلات السياحية بين الأقصر وأسوان تشهد ارتفاعا في الحجوزات والإشغالات السياحية قبل وخلال وبعد حفل طريق الكباش، موضحا أن السياحة الثقافية تنتعش تباعا عقب مثل هذه الأحداث ويظهر ذلك جليا خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة مع بداية 2022.

وأشار خير لمصراوي، إلى أن عدد المراكب العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تبلغ حوالي 80 أو 90 مركبا وكل مركب لديه برامج معينة تبدأ من 3 ليال وحتى 7 ليال، وتختلف الأسعار حسب كل مركب سياحي، لتبلغ الليلة للفرد بين 60 إلى 70 دولارا في الليلة الوحدة.

وتابع رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان: "تبلغ القيمة الإجمالية تقريبا على المراكب العائمة لعدد 3 ليال و4 أيام حوالي 180 دولارا للفرد الواحد".

وأشار إلى ارتفاع الحجوزات والإشغالات السياحية على الأقصر، عقب افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي، لافتا إلى تقديم شركات السياحة والفنادق عروضا للزائرين لتحفيزهم على زيارة الأقصر واستقطاب أكبر عدد ممكن من السائحين.

وتابع: "شركات السياحة تقدم عروضا للسائحين تتمثل في تخفيضات على الفنادق وأسعار الطيران، والأتوبيسات السياحية والرحلات وعدد من الأماكن الترفيهية وذلك بقيمة 10 أو 20% لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، مشيرا إلى أن نسب الإشغالات حاليا وصلت لـ 80% في الفنادق الثابتة.

وقال مصطفى رفاعي، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، إن أبرز الجنسيات الوافدة على الأقصر تتمثل في دول أمريكا اللاتينية وفرنسا وألمانيا وأمريكا وروسيا وانجلترا وأوكرانيا وشرق أوروبا.

وأكد رفاعي لمصراوي، أن افتتاح طريق الكباش، صنع مردودا كبيرا للغاية، من حيث استمرار الحجوزات السياحية، موضحا أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل، ستدخل مراكب أخرى للعمل ويعد هذا الموسم عودة السياحة لطبيعتها قبل فترة كورونا.

وأشار رفاعي، إلى أن الفنادق العائمة في الأقصر حاليا يبلغ عددها نحو 175 فندقا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 100 فندق على نهاية العام الجاري، وذلك بعد الكشف الطبي عليها وعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة لها.

وأشار إلى ارتفاع حجم الإنفاق اليومي للسائحين بعد تحول الأقصر لأكبر متحف مفتوح فى العالم، خاصة بعد زيادة الوفود إلى 60% تقريبا، ما جعل مرودة على الشارع بالأقصر، وهو الهدف من تلك العملية انتعاش أماكن بيع العاديات.

واستضافت مدينة الأقصر، مساء الخميس الماضي 25 نوفمبر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحدث العالمي في إعادة إحياء طريق الكواكب الفرعونية بين معبدي الأقصر والكرنك المعروف بطريق الكباش.

واتجهت أنظار العالم، نحو الأقصر، لمشاهدة حفل طريق الكباش، حيث أنهت الحكومة المصرية استعدادتها الأخيرة لاستقبال الحفل وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.