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​مسؤول الشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2021: الأفضل في العالم

10:50 م السبت 27 نوفمبر 2021
​مسؤول الشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2021: الأفضل في العالم

إيديكس 2021

كتب- محمد سامي:
قال توماس جونت مسؤول الشركة المنظمة لمعرض إيديكس للسلاح "AWE" إن المعرض أحد أهم 10 معارض للسلاح في العالم، مضيفًا أنه الأفضل في العالم بعد جائحة كورونا لأنه يزداد حجمًا كل عام.
وأضاف توماس، اليوم السبت، أن المعرض يوضح قوة مصر وقوة وزارة الدفاع المصرية وبعد المعرض الذي يزداد حجمًا، لافتًا إلى أن تنظيم هذا الحدث بهذا الحجم يشير إلى أننا نملك خططًا تسويق كبيرة.​
معرض إيديكس 2021 للسلاح وزارة الإنتاج الحربي الهيئة العربية للتصنيع

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