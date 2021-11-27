​مسؤول الشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2021: الأفضل في العالم

كتب- محمد سامي:

قال توماس جونت مسؤول الشركة المنظمة لمعرض إيديكس للسلاح "AWE" إن المعرض أحد أهم 10 معارض للسلاح في العالم، مضيفًا أنه الأفضل في العالم بعد جائحة كورونا لأنه يزداد حجمًا كل عام.

وأضاف توماس، اليوم السبت، أن المعرض يوضح قوة مصر وقوة وزارة الدفاع المصرية وبعد المعرض الذي يزداد حجمًا، لافتًا إلى أن تنظيم هذا الحدث بهذا الحجم يشير إلى أننا نملك خططًا تسويق كبيرة.​