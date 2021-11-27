بالصور.. شاهد آخر أعمال تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية
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كتب- أسامة علي:
تواصل شركة المقاولون العرب، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بالعاصمة الإدارية.
وقالت شركة المقاولون العرب، إنه بدأ تركيب الكمر المعدني لمشروع القطار بالعاصمة الإدارية، حيث يمر متقاطعًا مع مسار المونوريل، ويصل طول الكمرة 35 مترًا وتزن 70 طنًا.
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