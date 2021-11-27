​متحور كورونا الجديد.. كيف استعدت مصر لمواجهة "أوميكرون"؟ فيديوجرافيك

كتب- أسامة علي:

حالة من العرب تتناب العالم بعد انتشار محور كورونا الجديد "أوميكرون" الذي ظهر في عدد من الدول الأفريقية.

وقررت على أثره عدد من الدول بتعليق الطيران والسفر من دول تفشي الفيروس الجديد، والتي تشمل قائمة الدول المحظورة (جنوب أفريقيا - ليسوتو - بتسوانا - زيمابوي - موزمبيق - نامبيا - اسواتيني).

ويأتي هذه المتحور ضمن 50 طفرة حدثت لتركيب فيروس كورونا، حيث سجل التكوين الجيني للفيروس 32 طفرة من بين الـ50 في تغيرات البروتينات الشوكية الموجودة على سطح الفيروس.

ووجهت وزير الصحة، بزيادة عدد العمليات التي يتم فحصها من خلال التسلسل الجيني للفيروس، إضافة إلى التوسع في في نقاط ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتطعيم المواطنين.

وفي السياق، بدأت الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، تقييم مدى فعالية لقاحاتها أمام السلالة الجديدة.

الفيديوجرافيك..

