​مدرعتان وقذيفة أعماق.. أسلحة مصرية جديدة في معرض إيديكس 2021 للسلاح

كتب- محمد سامي:

قال وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي، إن معرض "إيديكس 2021" سيكون حدثًا عالميًا على أرض مصر ومصدر فخر لكل مصري وعربي، موضحًا أن المعرض سيكون الحدث الأضخم في الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية.

وأضاف مرسي أن النسخة الأولى من المعرض كانت حلم للرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف وضع مصر على رأس الدول المنظمة لمعارض السلاح وتم تحويلها لخطوات تنفيذية، ولذلك شهدت النسخة الأولى في عام 2018 نجاح غير معهود يفوق أي معرض في نسخته الأولى، وشهد به كل الزائرين والمتابعين للأخبار.

ولفت وزير الدولة للانتاج الحربي إلى أن مصر كانت حريصة بأن يولد المعرض عملاق في نسخته الأولى الذي ضم 41 دولة و10 آلاف زائر، مشيرًا إلى أنه نال عدة جوائز منها "أفضل معرض تجاري عالمي في 2018 من منظمة en award"، كما لفت إلى أن المعرض يقام كل عامين ونسخته الثانية تم تأجيلها منذ 2020 ولكن لظروف كورونا تم التأجيل 2021.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن النسخة الجديدة تشير التوقعات إلى أنها ستكون صورة أكبر وأكثر تطورًا بالمقارنة بالنسخة الأولى، لافتًا إلى أن البيانات تشير إلى أن عدد الشركات يتجاوز 400 شركة من 42 دولة وكمتوقع حجم الزائرين 30 ألف زائر.

وأوضح أن الجناح المصري يمثل 15% من مساحة المعرض الكلية، والتي تشمل عدة جهات أبرزها وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وشركة الترسانة البحرية وجهاز الخدمات والصناعات البحرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وسلاح المركبات.

ولفت الوزير إلى أنه تم الترويج للمعرض فى معارض السلاح الأخرى والذي كان آخرها دبي للطيران وإديكس كوريا والإمارات، موضحًا أن توجيهات الرئيس بتصنيع وتعميق صناعة السلاح في مصر تسعى دائمًا لإقامة شراكات تصنيعية في خطوط إنتاجها مستغلين الموارد البشرية الماهرة التي نمتلكها في إخراج منتجات بجودة عالية.

وحول أبرز الأسلحة والمعدات الجديدة التي تصنعها مصانع الإنتاج الحربي تأتي المدرعة "سينا 200" وهي مركبة مدرعة على جنزير بطاقم 6 أفراد، ومركبة مدرعة أخرى على عجلات، إضافة إلى قذيفة الأعماق "نورس 1" والتي يمكنها إصابة أهداف على عمق 500 م تحت البحر، وكذلك ذخيرة تنتج لأول مرة لمدافع الهاوتزر.