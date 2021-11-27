طريق الكباش.. محمد الشاذلي يكشف لمصراوي كواليس اختياره للمشاركة في تقديم الحفل العالمي

كتب- مينا غالي:

كشف الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، كواليس مشاركته في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش، حيث ظهر خلال تقديم الحفل من معبد الأقصر، كما قدّم حلقات خاصة لبرنامج صباح الخير يا مصر من مدينة الأقصر.

وقال الشاذلي لمصراوي: "بمجرد معرفتي بأنه تم اختياري للحدث، كنت أرغب في التوجه للأقصر بأقصى سرعة كي أشارك، وكنت متعجلاً ذلك، لأني أعلم مدى أهمية هذا الحدث بالنسبة لي ولمصر كلها"، مضيفًا: "وقت حدث نقل المومياوات كنت متأكدًا أن القادم بعده لن يقل عظمة عنه بل سيزيد لأن سقف توقعات الناس يزداد سواء في الداخل والخارج وكلنا تابعنا رد فعل العالم على حدث نقل المومياوات، وبالتالي توقعت نفس رد الفعل على حدث افتتاح طريق الكباش، لاسيما وأن الرئيس نفسه مهتم ويرغب في رؤية الأقصر بثوبها الجديد وظل يتابع مع رئيس الوزراء كل جديد، ورأينا رئيس الوزراء بنفسه ينزل ويتابع حتى نرى هذا المشهد في النهاية."

وتابع الشاذلي: "ما حدث أن الأقصر كلها كان فيها تطوير وليس طريق الكباش فقط، البر الشرقي والبر الغربي، حتى يخرج الحدث بهذا الشكل، وأنا حينما رأيت الحدث بهذا الشكل، وجدت شيئًا مختلفًا كليًا عما حدث في نقل المومياوات.. فتم الاستعانة بعناصر مختلفة تمامًا عمن كانوا في نقل المومياوات.. عناصر كلها إبداع في كل مجال.. في مصر لديك مبدعون كُثر يقدمون شيئًا مختلفًا وجديدًا؛ ففي نقل المومياوات كانت موسيقى جنائزية، لكن في الأقصر موسيقى للحياة، فالشرق ناحية معبد الأقصر هو رمز للحياة."

وواصل محمد الشاذلي: "من ضمن الأمور التي جعلتني متحمسًا، أن رأينا كم التفاعل من كل القنوات العالمية للحدث السابق وهو المومياوات، حيث تم النقل من مختلف المحطات العالمية، واليوم التالي تحدثت كل الصحف العالمية عن الحدث، وهذا جعلنا نتوقع حدوث نفس الأمر في افتتاح طريق الكباش، وبالفعل هذا ما حدث، فقد رأينا كمًا كبيرًا جدًا من القنوات ووكالات الأنباء تتابع الحدث، والسفارة الأمريكية في القاهرة وضعت منشورًا على فيس بوك وصحيفة التايمز وغيرها تحدثوا عن مردود الحدث، فكون أن تظهر صورتي ولو "فريم" (إطار) وأقول ما لديّ بطريقتي وأدائي، فهذا بالنسبة لي أمر كبير جدًا، حتى من لم يكن يعرف محمد الشاذلي دخل يبحث عنه وهذا بالنسبة لي مكسب كبير".

وقال الشاذلي: "قبل الحدث قلت لصديق لي: أنا مش فاضي الأيام دي خالص لأني بعمل حاجة كبيرة جدًا لحياتي المهنية.. أنا بقالي 9 سنين في المهنة وده بالنسبة لي نصف السي في .. اللي عملته في حدث الكباش ده بـ9 سنين، وكنت فرحان جدا إني بشارك."

واختتم قائلاً: "جزء ثاني من الاحتفالات على السوشيال ميديا سواء من أقاربي وأصدقائي وناس لا أعرفها لقيتها عاملالي مينشن علشان أشوف ودي حاجة فرحتني جدا وأتمنى أن أشارك في أي احتفالية تقيمها الدولة لأن دي حاجة يتمناها أي مذيع."