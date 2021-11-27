إخطار من الصحة لمطار القاهرة بإجراءات دخول المسافرين من 7 دول أفريقية

كتب- محمد عبيد:

أخطرت وزارة الصحة، قطاع الطب الوقائي، إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تجاه الدول المنتشر بها متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وخاصة السبع دول الأفريقية (جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني)، في حالة الوصول غير المباشر (ترانزيت) عبر مطار القاهرة.

وأكد منشور لوزارة الصحة، تطبيق الإجراءات المقررة فيما يخص إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أي حالة ايجابية تمنع من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، بينما للقادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر (ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية لا يسمح بدخول غير المصريين، وتلزم شركة الطيران بإعادة الحالة الإيجابية، مع أتباع كافة الإجراءات الوقائية، وفيما يخص الحالات الإيجابية من المصريين يتم تحويلهم إلى مستشفى الحميات أو مستشفى العين، مع اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة.

أما حال سلبية الاختبار يقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، كما يستمر متابعته لمدة سبعة أيام اخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر.

وتخطر خطوط ومكاتب الطيران بالإجراءات، وخصوصًا ما يتعلق بضرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل صعود الطائرة.

وبالنسبة للقادمين دون شهادة التطعيم الخاصة بالكورونا أو تحليل PCR علي مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسي علم وطابا والأقصر، حال سلبية الاختبار السريع ID NOW يتم إجراء تحليل PCR، كشرط للدخول إلى الأراضي المصرية وتطبيق برتوكول الحجر الصحي المتبع في هذا الشأن.

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