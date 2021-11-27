مجدي الجلاد عن طريق الكباش: الدولة باتت تمتلك رؤية حديثة لإحياء ثروتها الأثرية

(مصراوي):

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) على حفل افتتاح إعادة إحياء طريق الكباش، الذي شهدته محافظة الأقصر مؤخرًا.

وقال الجلاد عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظر طريق الكباش في الأقصر أكثر من ثلاثة آلاف سنة، قبل أن تمتد له يد الاهتمام والترميم والتطوير.. من هنا يُمكننا فهم أهمية الاحتفال العالمي بافتتاح هذا المعلم الأثري والسياحي أمس الأول.. مصر تمتلك ثروة أثرية نادرة، وفرص سياحية عظيمة، ولم تحصل على حصتها العادلة والمنطقية من السياحة العالمية، بسبب الإهمال الذي عانت منه الآثار والسياحة على مدى عقود طويلة".

وأضاف: "غير أن الدولة باتت تمتلك رؤية حديثة ومتكاملة لإعادة إحياء ثروتها الأثرية، سواء بالتطوير والترميم، أو بالتسويق العالمي الذكي".

واختتم الجلاد: "تحية واجبة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد تألق مصر الأثري والسياحي عالميًا.. وبرافو فعلًا للدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة الذي يعمل في قطاعين استراتيجيين برؤية مُحترفة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعلماء وخبراء الآثار والترميم الذين ضربوا نموذجًا وطنيًا رائعًا في العمل المُخلص، الذي أثمر هذا النجاح وسط اهتمام عالمي غير مسبوق".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، حفل افتتاح إعادة إحياء طريق الكباش، عقب عامين من التطوير والترميم، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.