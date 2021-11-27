Masrawy logo white

مجدي الجلاد عن طريق الكباش: الدولة باتت تمتلك رؤية حديثة لإحياء ثروتها الأثرية

07:37 م السبت 27 نوفمبر 2021
مجدي الجلاد عن طريق الكباش: الدولة باتت تمتلك رؤية حديثة لإحياء ثروتها الأثرية

مجدي الجلاد

(مصراوي):

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) على حفل افتتاح إعادة إحياء طريق الكباش، الذي شهدته محافظة الأقصر مؤخرًا.

وقال الجلاد عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظر طريق الكباش في الأقصر أكثر من ثلاثة آلاف سنة، قبل أن تمتد له يد الاهتمام والترميم والتطوير.. من هنا يُمكننا فهم أهمية الاحتفال العالمي بافتتاح هذا المعلم الأثري والسياحي أمس الأول.. مصر تمتلك ثروة أثرية نادرة، وفرص سياحية عظيمة، ولم تحصل على حصتها العادلة والمنطقية من السياحة العالمية، بسبب الإهمال الذي عانت منه الآثار والسياحة على مدى عقود طويلة".

وأضاف: "غير أن الدولة باتت تمتلك رؤية حديثة ومتكاملة لإعادة إحياء ثروتها الأثرية، سواء بالتطوير والترميم، أو بالتسويق العالمي الذكي".

واختتم الجلاد: "تحية واجبة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد تألق مصر الأثري والسياحي عالميًا.. وبرافو فعلًا للدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة الذي يعمل في قطاعين استراتيجيين برؤية مُحترفة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعلماء وخبراء الآثار والترميم الذين ضربوا نموذجًا وطنيًا رائعًا في العمل المُخلص، الذي أثمر هذا النجاح وسط اهتمام عالمي غير مسبوق".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، حفل افتتاح إعادة إحياء طريق الكباش، عقب عامين من التطوير والترميم، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

مجدي الجلاد طريق الكباش احتفال طريق الكباش

الخبر التالى:

اعتبارًا من السبت.. دخول كل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا إلى السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • للراغبين في زيارة بيت الحرام.. تعرف على موعد فتح العمرة للمصريين (خاص)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا