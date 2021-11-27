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الجيزة: إزالة التعديات بطول حرم السكة الحديد بأوسيم - فيديو

07:22 م السبت 27 نوفمبر 2021
الجيزة: إزالة التعديات بطول حرم السكة الحديد بأوسيم - فيديو

إزالة تعديات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها نفذت من خلال مركز ومدينة أوسيم وبقيادة الدكتور فرج عبد العاطي، كبرى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم إزالة الأكشاك والعشش وكافة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بطول خط السكك الحديد بنطاق المركز، بدايةً من مزلقان لعبة طريق ترعة الزمر بقرية بشتيل ومروراً بالكوم الأحمر وحتى قرى برطس وصيدا نطاق مركز أوسيم.

وتابعت محافظة الجيزة: رافق رجال العمل الميداني من الإدارات التنفيذية بالمدينة بالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن وإدارة شرطة المرافق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة.

إزالة التعديات السكة الحديد أوسيم الجيزة

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