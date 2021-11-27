Masrawy logo white

بالفيديو.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة

06:55 م السبت 27 نوفمبر 2021
بالفيديو.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أسامة علي:

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًّا في دفع خطط التنمية، وتلبي طموحات الشباب المصري نحو الابتكار والمعرفة.

وتجول مدبولي يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بين أجنحة الشركات الناشئة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات جديدة ومنتجات متميزة، تضمنت شركة "توليما فارمز"؛ وهي شركة رائدة تنفذ أحدث الممارسات الزراعية، والتي تهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة من خلال استخدام تقنيات تنفذ لأول مرة في مصر، لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة في البيوت الزجاجية التي يتم التحكم فيها مناخيًّا، والزراعة العمودية من خلال مزارع الحاويات.

لمشاهدة الفيديو..

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمد عبد الوهاب شركة توليما فارمز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بريميرليج..صلاح يصنع.. ليفربول يكتسح ساوثامبتون ويواصل التمسك بالقمة قبل الديربي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا